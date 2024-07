Grit ist ein KI-Tool, das den Prozess der Behebung technischer Fehler im Code automatisiert. Dies wird erreicht, indem statische Analysen mit Techniken des maschinellen Lernens kombiniert werden, um Pull-Requests zu generieren, die den Code bereinigen und ihn auf die neuesten Frameworks migrieren. Das Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, entweder ihre eigenen Migrationen zu schreiben oder verfügbare Standardmigrationen zu verwenden. Indem Grit Code-Migrationen und Abhängigkeits-Upgrades per Autopilot durchführt, hilft Grit, Zeit zu sparen und die Entwicklergeschwindigkeit zu verbessern. Durch die Automatisierung von Wartungsaufgaben können Hochgeschwindigkeits-Softwareteams schneller vorankommen und Migrationen bis zu zehnmal schneller abschließen als manuelle Anstrengungen. Auf Grit kann über mehrere Plattformen zugegriffen werden, darunter GitHub, VS Code und die Befehlszeile, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe gewährleistet wird. Das Tool genießt das Vertrauen von Beta-Kunden und hat Zehntausende von Änderungen erfolgreich generiert. Die zugrunde liegende Technologie von Grit basiert auf maschinellem Lernen und statischer Analyse. Das Tool nutzt den Mustervergleich, um Codebereiche zu identifizieren, die migriert oder bereinigt werden müssen. Es kann beispielsweise JavaScript in TypeScript konvertieren, Klassenkomponenten in Funktionskomponenten konvertieren und JavaScript in Pfeilfunktionen konvertieren. Grit unterstützt auch Migrationen von AngularJS zu Angular. Insgesamt ist Grit ein leistungsstarkes Tool, das den Prozess der Behebung technischer Schulden und der Aktualisierung von Code rationalisiert, indem es die Fähigkeiten des maschinellen Lernens und der statischen Analyse nutzt.

Website: about.grit.io

