Gramara ist ein KI-gestützter Grammatikprüfer, der Benutzern dabei hilft, fließend und klar zu schreiben. Es kann zur Verbesserung von Grammatik, Diktion und Stil verwendet werden und ist in mehreren Sprachen verfügbar. Mit Gramara können falsche oder unangenehme Wörter automatisch hervorgehoben und schlechtes Englisch in flüssigere und natürlichere Sätze übersetzt werden. Benutzer können sogar ihren Schreibstil und Tonfall wählen und korrigierte Sätze in ihre Muttersprache übersetzen. Die Nutzung von Gramara ist kostenlos und bietet Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Es wird in Kanada von Vectica Systems Ltd. hergestellt.

Website: gramara.com

