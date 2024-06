Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Getfloorplan ist ein KI-gesteuerter Dienst, der es Benutzern ermöglicht, schnell und einfach detaillierte 2D- und 3D-Grundrisse sowie virtuelle 360°-Rundgänge zu erstellen. Mit Getfloorplan können Nutzer in nur einer Minute einen Grundriss oder eine Skizze hochladen, den Rest erledigt die KI. Mit Getfloorplan können Benutzer in nur einer halben Stunde ein komplettes Paket hochwertiger Materialien zu einem erschwinglichen Preis erwarten. Der Dienst ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist, mit einem Widget, das auf allen Geräten verfügbar ist, und Tools zum Drehen, Recherchieren und Durchlaufen des Plans. Getfloorplan bietet außerdem eine budgetfreundliche Automatisierung, um die Preise niedrig zu halten, und eine schnelle Verarbeitung von bis zu 1.000 Renderings täglich. Kunden berichten von einem Anstieg der Anrufe um bis zu 30 %, wenn sie 2D- und 3D-Grundrisse und virtuelle Rundgänge von Getfloorplan verwenden. Bewertungen von Kunden bestätigen die Zeit- und Kostenersparnis sowie die hohe Qualität der Materialien.

Website: getfloorplan.com

