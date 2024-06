Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Functionize bietet eine intelligente Testplattform, die KI- und maschinelle Lerntechnologien integriert, um den mühsamen Softwaretestprozess zu automatisieren. Wir arbeiten mit Teams aller Größen und Fähigkeiten zusammen, um die Testerstellung zu verbessern, Testunzulänglichkeiten zu beseitigen und Releases durch elastische Skalierungstests in der Cloud zu beschleunigen. Durch den Ansatz des maschinellen Lernens zur Qualitätssicherung ermöglicht Functionize es Unternehmen, schneller qualitativ hochwertigere Software bereitzustellen. Functionize wird von Gartner auf der Liste der „Cool Vendors in Agile and DevOps“ für Innovation gewürdigt und genießt das Vertrauen führender Unternehmen wie Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell und Logitech.

Website: functionize.com

