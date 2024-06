Benötigen Sie Hilfe bei der Rechnungsverarbeitung für Microsoft Dynamics GP oder D365 Business Central? Fidesic ist Ihre Lösung für KI-gestützte Kreditorenbuchhaltung. www.fidesic.com Bearbeiten Sie Rechnungen immer noch manuell? Fidesic macht Rechnungsstellung und Lieferantenzahlungen schmerzfrei! Wir helfen Unternehmen, die... *Wachstumsunternehmen *Mehrstandorte / Multi-Entity / Franchises *Die Rechnungsverarbeitung skalieren müssen *AP-Prozesse modernisieren müssen *Mit Microsoft Dynamics GP oder Business Central-Funktionen: *Rechnungsdatenerfassung – 99 % genau (keine manuelle Eingabe mehr) *Einfach zu erstellende Genehmigungsworkflows für Rechnungs- und Zahlungsgenehmigung *Easy Pay – (ACH, Secure Check Fulfillment, Mobile) *Anbieterportal mit Ihrem Branding (Anbieter übermitteln Rechnungen direkt) *Direkte Integration mit Business Central und Dynamics GP (Great Plains) Fidesic ist kontinuierlich bestrebt, Benutzern die zuverlässigste, effizienteste und benutzerfreundlichste Automatisierungslösung für die Kreditorenbuchhaltung (AP) für Dynamics GP und Business Central bereitzustellen. Wir glauben, dass Sie sich durch die Vereinfachung Ihrer Rechnungsverarbeitung mit einer modernisierten, gut sichtbaren und sicheren Plattform auf die übergeordneten Unternehmensziele konzentrieren und einen Job aufbauen können, den Sie lieben. Fidesic ist für die Zusammenarbeit mit Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten konzipiert, die Dynamics GP verwenden. Wir arbeiten mit Buchhaltungsexperten zusammen, um dazu beizutragen, manuelle Prozesse zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und die Sichtbarkeit in Organisationen mit dezentralisierter Verantwortung zu erhöhen. Das Fidesic-Team versteht jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, individuell und stellt sicher, dass Ihre Anforderungen an die Kreditorenbuchhaltung (AP) gehört und berücksichtigt werden. Das Kundendienstteam steht Ihnen per Live-Chat, Telefon oder E-Mail zur Verfügung, um Ihnen die notwendigen Informationen und Unterstützung zu geben, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein und eventuelle Herausforderungen zu meistern. • Selbstgesteuertes Onboarding – Machen Sie den Übergang zur Automatisierung reibungslos und einfach. Unser Support-Team steht Ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite, wann immer Sie Hilfe benötigen. • Rechnungs-OCR (optische Zeichenerkennung) – Die OCR von Fidesic kombiniert Software und menschliche Eingabe, um sicherzustellen, dass wichtige Rechnungsdaten so genau wie möglich sind – mit der Fähigkeit, Rechnungen mit einer Genauigkeit von bis zu 96 % zu erfassen. Das bedeutet keine Dateneingabe mehr! • Multi-Standort-Unterstützung – Fidesic verfügt über eine in seine Erfassung und seinen Workflow integrierte native Multi-Standort-Unterstützung. Rechnungen werden automatisch an die zuständigen Standortgenehmiger und GL-Kodierung weitergeleitet. • Kundenservice – Fidesic ist stolz auf seinen hervorragenden Kundenservice. Das Team steht Ihnen per Live-Chat, Telefon oder E-Mail zur Verfügung, um alle Ihre Fragen, Kommentare oder Bedenken zur Kreditorenbuchhaltung zu beantworten und diese effizient zu bearbeiten. • Vollständige MEM-Integration (mehrere Standorte) – Fidesic AP verfügt über Arbeitsabläufe, Rechnungsverwaltung und einen Import in GP, ​​der speziell für die Zusammenarbeit mit Multi-Entity Management entwickelt wurde. Genehmigte Rechnungen werden in einzelne oder mehrere Einheiten aufgeteilt und in GP importiert, ohne dass eine Dateneingabe erforderlich ist. • Keine manuelle Dateneingabe mehr – Fidesic unterstützt Benutzer bei der Genehmigung und kümmert sich um die Auftragsabwicklung. Kein Ausfüllen und Versenden physischer Papierschecks mehr. Senden Sie ACH- und Papierschecks, indem Sie auswählen, welche Rechnungen bezahlt werden sollen. • Lieferantenzahlungsautomatisierung – Fidesic ist die beste Möglichkeit, Ihren gesamten Lieferantenzahlungsprozess mit unserem webbasierten Genehmigungsworkflow-System zu verwalten. Die Lösung passt zu der Einrichtung Ihres Bankensystems in Ihrem Dynamics GP ERP-System. Sie können Lieferanten von mehreren Bankkonten per ACH und Scheck bezahlen, ohne zusätzliche Schritte zu Ihrem Genehmigungs- und Zahlungsprozess hinzuzufügen. • Mobile Rechnungsgenehmigung – Die Kreditorenbuchhaltungslösung von Fidesic bietet eine leistungsstarke mobile Rechnungsgenehmigungsplattform, auf die Sie von überall mit einer Internetverbindung zugreifen können. Verzögern Sie Rechnungsgenehmigungen nicht länger, nur weil Sie nicht im Büro sind – genehmigen Sie Rechnungen mit unserer Lösung direkt aus Ihrer E-Mail heraus. • Robuster Workflow – Fidesic bietet einen flexiblen und zuverlässigen Workflow, der Rechnungsgenehmigungen automatisch weiterleitet, sodass Sie sich nicht mehr um die Mikroverwaltung Ihrer Kreditorenrechnungsverarbeitung kümmern müssen. Als Fidesic-Benutzer haben Sie vollständigen Einblick in Ihren Arbeitsablauf und die Möglichkeit, prüfungsbereite Berichte zu erstellen. • Branchenspezifische Funktionen – Fidesic bietet Funktionen, die speziell für bestimmte Branchen entwickelt wurden. Die Lösung unterstützt mehrere Organisationen aus den Bereichen Gesundheitswesen, gemeinnützige Organisationen, Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe, Finanzen und Franchise bei der Rechnungs- und Zahlungsabwicklung. • Zuverlässige Berichterstattung – die Lösung von Fidesic kann Ihre individuellen Berichterstattungsanforderungen erfüllen. Sie können Berichte erstellen, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihren Spendern einen Einblick in die Verwendung der Gelder zu geben, und Berichte an ihre Bedürfnisse anpassen – und das alles mit minimalem Aufwand. Benutzer können außerdem einen Bericht mit Sicherungen aller PDFs und der damit verbundenen Ausgaben erstellen. Wir wissen, wie wichtig es ist, Zugriff auf den vollständigen Prüfpfad aller Genehmigungen (Rechnungen und Zahlungen) zu haben. ****Fidesic kostenlos**** Fidesic bietet Benutzern eine unbegrenzte, kostenlose Testversion von Fidesic, um ohne zeitliche Begrenzung herauszufinden, was AP-Automatisierung für ihr Unternehmen bedeutet.

Kategorien : Business Abrechnungssoftware

Website: fidesic.com

