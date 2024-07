Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

EconomyNext ist ein Wirtschafts-, Finanz- und politischer Nachrichtendienst mit Schwerpunkt auf Sri Lanka. Es bietet unabhängige Nachrichten, Analysen und Kommentare zu Wirtschaft, Wirtschaft und Politik in Sri Lanka und der Welt. Es wird von Echelon Media (Pvt) Ltd, dem Herausgeber des Echelon-Magazins in Colombo, herausgegeben. Unsere Berichterstattung ist zukunftsorientiert und basiert auf einem starken klassisch-liberalen Fundament, das die Werte Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, individuelle Freiheit, Freihandel, freies Unternehmertum, Eigentumsrechte und gesundes Geld umfasst.

