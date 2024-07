eBook Chessvision

Der Chessvision.ai eBook Reader ist ein innovatives Tool, das künstliche Intelligenz nutzt, um die Funktionalität von Schach-eBooks zu verbessern. Mit diesem interaktiven E-Book-Reader können Benutzer ihr Schachstudium auf die nächste Stufe heben, indem sie ihre Schachbücher interaktiv gestalten. Es unterstützt gängige Formate wie PDF, EPUB und DJVU. Die Verwendung dieses Tools ist einfach und dennoch leistungsstark. Benutzer können jedes PDF-, EPUB- oder DJVU-Schachbuch öffnen und es vom Leser verarbeiten lassen. Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, können Benutzer auf ein beliebiges Schachdiagramm doppelklicken, um es zur Analyse zu öffnen. Das eBook wird nur einmal verarbeitet, was bedeutet, dass nachfolgende Öffnungen ohne zusätzliche Verarbeitung einsatzbereit sind. Im Gegensatz zu anderen Plattformen verbessert Chessvision.ai Schach-eBooks nicht manuell und verkauft sie nicht zu Premiumpreisen. Stattdessen nutzt es Computer Vision und künstliche Intelligenz, um jedes vorhandene Schachbuch interaktiv zu machen. Dieser Ansatz ermöglicht es Benutzern, auf die volle Leistung ihrer Schach-eBooks zuzugreifen, ohne neue Versionen kaufen zu müssen. Benutzer haben den Chessvision.ai eBook Reader für seine Effektivität beim Studium von Schachbüchern gelobt. Mit Funktionen wie Stellungsscan, Hinzufügen von Kommentaren, Suche nach Stellungen in Online-Datenbanken und Analyse mit der Engine richtet sich dieses Tool an Spieler aller Spielstärken, die daran interessiert sind, ihre Schachfähigkeiten zu erlernen und zu verbessern. Der Reader wurde als Game-Changer in der Welt der Schach-Tools beschrieben. Diese preisgekrönte App, die auf der Chesstech2020-Konferenz mit dem Best Chess Startup 2020 Award ausgezeichnet wurde, bietet sowohl eine kostenlose Testversion als auch Mitgliedschaftspläne. Der Reader wurde von Pawel Kacprzak entwickelt, dem Gründer von chessvision.ai, der auf eine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung innovativer Tools für die Schach-Community zurückblicken kann.

Website: chessvision.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit eBook Chessvision verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.