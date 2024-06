DuckDB Shell

Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

DuckDB wurde zu WebAssembly kompiliert, sodass es in jedem Browser auf jedem Gerät ausgeführt werden kann. DuckDB ist ein spaltenorientiertes relationales Datenbankverwaltungssystem auf Open-Source-Basis, das ursprünglich von Mark Raasveldt und Hannes Mühleisen am Centrum Wiskunde & Informatica in den Niederlanden entwickelt und erstmals 2019 veröffentlicht wurde.

Website: shell.duckdb.org

