DreamPic.AI ist eine KI-gestützte Plattform, die es Benutzern ermöglicht, personalisierte Bilder von sich selbst in verschiedenen Stilen zu erstellen. Auf der Plattform muss ein Benutzer 10 bis 30 Fotos von sich selbst hochladen, die gewünschten Stile auswählen, in denen er Bilder generieren möchte, und den Rest dem KI-Modell überlassen. Nach dem Training des Modells wird dem Benutzer ein Link angezeigt, über den er die Ergebnisse anzeigen und alle generierten Bilder herunterladen kann. DreamPic.AI ermöglicht es Benutzern außerdem, das trainierte Modell wiederzuverwenden oder herunterzuladen, sodass sie mehr Bilder in verschiedenen Stilen erstellen können. Die Plattform verfügt über eine große Auswahl an vordefinierten Stilen, die eine Reihe von Genres abdecken, darunter Berühmtheit, Kunst, Tiere, Fantasy, Science-Fiction, professionelle Porträtaufnahmen, Cartoon, Vintage, Anime, Surreal, Gothic, Steampunk, Hipster und Retro , Fantasy, Cyberpunk, Hip-Hop, elegant, Bohemien, Grunge, adrett, sportlich, glamourös, Pop-Art, minimalistisch, vielseitig, städtisch, traditionell, Western, nautisch, militärisch, Folk, tropisch, Art Deco, mittelalterlich, griechisch, Safari , Strand, Zirkus, Strandgänger, Sternengucker, Weltraum, Eiszapfen, Wüste, Dampfwelle, moderne Prinzessin, Mode, Prinzessin, Traumpilot, buntes Porträt, Anwalt, schwarzer Anzug, Angestellter, digitale Kunst Death Note, Android-Porträt, Comic-Fußballspieler , klare Strichzeichnungen, psychedelisches Porträt, osmanischer Fantasy-Krieger, afrikanisches Stammesporträt, afrikanischer Schamane, Fantasy-Sänger, Phantomkrieger, farbige Blätter und mehr.

Website: dreampic.ai

