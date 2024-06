Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Cypress ist ein automatisiertes Front-End-Testtool, das für das moderne Web entwickelt wurde. Es bietet bessere, schnellere und zuverlässigere Tests für alles, was in einem Browser ausgeführt wird. Cypress basiert auf einer völlig neuen Architektur und läuft in derselben Run-Loop wie die getestete Anwendung – und funktioniert auf jedem Front-End-Framework oder jeder Website. Die Open-Source-Cypress-App kommt besonders gut mit modernen JavaScript-Frameworks zurecht. Cypress Cloud ist ein gehosteter Dienst, der leistungsstarke Informationen aus früheren Testläufen von Cypress-Apps zusammenfasst und anwendet, um bessere Arbeitsabläufe zur Fehlerbehebung bei CI-Fehlern, Testsuite-Analysen und intelligente CI-Orchestrierungsfunktionen zu unterstützen, die die Entwicklergeschwindigkeit verbessern und gleichzeitig die CI-Kosten senken.

Website: cypress.io

