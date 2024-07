Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Communication Arts (CommArts), 1959 von Richard Coyne und Robert Blanchard gegründet, ist eine führende Publikation in der visuellen Kommunikationsbranche und bietet Inspiration und Informationen für Grafikdesigner, Art Directors, Fotografen und mehr. Das Magazin ist bekannt für seine angesehenen, jurierten Jahrbücher in verschiedenen kreativen Disziplinen und ausführlichen Profilen über Top-Experten der Branche. CommArts betreibt außerdem Creative Hotlist, eine Karriere-Ressourcenplattform für Kreativprofis. Die Publikation legt Wert auf hohe professionelle Standards und verfügt über eine Stiftung, die sich der Steigerung der Vielfalt in der visuellen Kommunikation widmet.

