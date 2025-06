Cold DM ist ein Tool zur Automatisierung und Verbesserung des Prozesses der Kontaktaufnahme mit Leads über Twitter. Es verwendet KI-gestützte Vorlagen, um personalisierte Outreach-Kampagnen zu erstellen, die darauf abzielen, die Markenbekanntheit und den Umsatz zu steigern. Das Tool zielt mithilfe ausgefeilter Suchfunktionen auf die richtige Zielgruppe ab und ermöglicht es Benutzern, eine große Anzahl von Leads zu finden, die für ihr Unternehmen am besten geeignet sind. Cold DM bietet zwei Arten von Kampagnen: One-Shot-Kampagnen, die es Benutzern ermöglichen, personalisierte Direktnachrichten (DMs) gleichzeitig an alle Kontakte in einer Liste zu senden, und ereignisbasierte Kampagnen, die ihre APIs verwenden, um personalisierte Direktnachrichten (DMs) basierend auf diesen zu senden bestimmte Geschäftsereignisse, wie Anmeldungen von ihrem Server. Das Tool ist mit einem einfachen und benutzerfreundlichen CRM ausgestattet, um Lead-Antworten und Kampagnenleistung zu verfolgen. Cold DM bietet auch eine Funktion, Calvin, die beim Verfassen professioneller, qualitativ hochwertiger Kaltnachrichten hilft, um die Antwortraten zu erhöhen. Das Tool bietet verschiedene Abonnementpläne, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, von Hobbyisten bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen. Alle beinhalten ein tägliches Limit an Twitter-DMs, Nachrichtenguthaben und Lead-Guthaben – ein System zur gezielten Lead-Ansprache mit erweiterten Filtern. Benutzer können ihre Leads auch per CSV hochladen. Das Tool bietet Support per E-Mail oder DMs auf ihrem Twitter-Konto @colddmhq. Cold DM verfügt außerdem über einen FAQ-Bereich, um Benutzern bei häufigen Problemen oder Fragen zum Tool zu helfen. Es gibt einen kostenlosen Plan, der für immer verfügbar ist, während kostenpflichtige Abonnementpläne jederzeit gekündigt werden können und bis zum Ende des Abonnementzeitraums vollen Zugriff auf kostenpflichtige Funktionen haben.

Website: colddm.me

