Das Bürgerportal ist ein öffentliches Tool, das darauf abzielt, Regierungsvorgänge transparent und zugänglich zu machen. Es ermöglicht Benutzern die Durchführung erweiterter Suchen in Reden und Verhandlungen gewählter Behörden auf verschiedenen Ebenen – auf lokaler, bundesstaatlicher und bundesstaatlicher Ebene. Benutzer können Abfragen mit bestimmten Wörtern oder Phrasen durchführen und eine Fülle von Inhalten untersuchen, die sich auf verschiedene Regierungsabteilungen und Institutionen beziehen. Dazu gehören Kongressanhörungen, Durchführungsverordnungen und sogar Ressourcen wie „The Federalist Papers“. Das Tool bietet außerdem eine „CitizenPortal GPT“-Funktion, mit der KI-gesteuerte Fragen zu den Äußerungen von Regierungsbeamten gestellt werden können. Neben Such- und Abfragefunktionen bietet die Plattform die Möglichkeit, Videoclips aus Transkriptauszügen zu erstellen und benutzerdefinierte Benachrichtigungen zu bestimmten Themen oder Entitäten einzurichten. Auf diese Weise können Benutzer über die Themen, die ihnen am wichtigsten sind, auf dem Laufenden bleiben. Obwohl sich das Portal an das amerikanische Publikum richtet und für jeden Bundesstaat ortsspezifische Inhalte verfügbar ist, bleibt es eine nützliche Ressource für alle, die sich für die Arbeitsweise der US-Regierung interessieren.

Website: citizenportal.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Citizen Portal verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.