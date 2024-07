Chord ist ein Tool für künstliche Intelligenz, das die Webrecherche durch die Erstellung personalisierter Artikel automatisieren soll. Benutzer geben ein Thema von Interesse an, das Tool nutzt dann seine KI-Fähigkeiten, um Echtzeitrecherchen im gesamten Web durchzuführen. Das Spektrum der Forschungsthemen kann variieren und reicht von praktischen Fragen über Leitfäden zu bestimmten Objekten bis hin zu interessanten Orten, was die breite Anwendbarkeit von Chord demonstriert. Die durchgeführte Recherche wird mithilfe von KI verarbeitet, wodurch eine erste Version des Artikels erstellt wird, bevor eine eventuelle menschliche Bearbeitung zur Qualitätssicherung erfolgt. Bemerkenswert ist, dass das Tool großen Wert auf Transparenz und Privatsphäre der Benutzer legt. Generierte Artikel können mit dem Konto eines Benutzers verknüpft werden oder mit einer im Benutzerprofil verfügbaren Datenschutzumschaltung anonym bleiben. Standardmäßig werden Artikel veröffentlicht und tragen so zu einer wachsenden Bibliothek von Artikeln bei, die von ihrer Benutzergemeinschaft generiert werden. Es ist auch wichtig, das unabhängige Betriebsmodell von Chord hervorzuheben, das die Einnahme von Geldern von Werbetreibenden oder Affiliate ausschließt und so die Objektivität der automatisierten Forschungsergebnisse gewährleistet.

Website: chord.pub

