BrowserStack ist eine Cloud-Web- und Mobiltestplattform, die es Entwicklern ermöglicht, ihre Websites und mobilen Anwendungen über On-Demand-Browser, Betriebssysteme und echte Mobilgeräte hinweg zu testen, ohne dass Benutzer ein internes Labor mit virtuellen Maschinen, Geräten oder Emulatoren installieren oder warten müssen. Sie haben vier Hauptprodukte: Live, App Live, Automate und App Automate. Benutzer können bei Bedarf aus mehr als 1.200 echten Mobilgeräten, Browsern und Betriebssystemen wählen und sich auf eine sichere, stabile und skalierbare Infrastruktur verlassen, um Tausende gleichzeitiger manueller und automatisierter Tests zu unterstützen. Der abonnementbasierte Dienst wurde 2011 von Ritesh Arora und Nakul Aggarwal in Mumbai, Indien, gegründet und hat seitdem in der Webentwicklungs-Community weltweit breite Akzeptanz gefunden, um das Layout und die Leistung einer Website über ihre Desktop-Browser zu testen. BrowserStack hat über 25.000 zahlende Kunden und 2.000.000 registrierte Entwickler in mehr als 135 Ländern. Globale Unternehmen verlassen sich bei ihren Web- und Mobiltests auf BrowserStack, darunter Branchenführer wie Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney und AngularJS. Mit Niederlassungen in San Francisco, Mumbai und Dublin, BrowserStack ist in Privatbesitz. Im Januar 2018 sammelte BrowserStack 50 Millionen US-Dollar in der Serie A von Accel ein. Im Oktober 2015 wurde BrowserStack bei den Economic Times Startup Awards als Bootstrap Champ ausgezeichnet. Im Mai 2019 wurde Ritesh Arora von Anand Daniel von Accel Partners in der #InsightsPodcast-Serie interviewt.

Website: browserstack.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit BrowserStack verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.