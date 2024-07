Broadcast ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool, das das Meeting-Management unterstützen soll. Ziel ist es, den Prozess durch die Erfassung von Besprechungsnotizen, die Nachverfolgung von Entscheidungen und die Automatisierung von Folgeaufgaben zu rationalisieren. Das Tool trägt dazu bei, Verwaltungsaufgaben zu reduzieren und ermöglicht es Managern, sich auf die effektivere Führung ihrer Teams zu konzentrieren. Benutzer loben das Tool für seine genauen Besprechungszusammenfassungen und die Möglichkeit, schnell auf frühere Besprechungen zurückzugreifen. Broadcast ist für Produktteams konzipiert und lässt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Ziel ist es, die Lücke zwischen Meetings und Produktentwicklungstools zu schließen. Darüber hinaus bietet das Tool Best-Practice-Anleitungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind und auf der Art des Meetings basieren, z. B. Sprint-Planung, Einzelgespräche oder Retros. Um Zeit zu sparen, sendet Broadcast automatisierte wöchentliche Zusammenfassungen von Besprechungen. Das Tool fasst mithilfe von KI Besprechungsnotizen zusammen, die mit dem Team geteilt werden können. Darüber hinaus können Aktionselemente mit einem einzigen Klick mit Ihren Tools synchronisiert werden. Broadcast legt außerdem Wert auf Transparenz, wobei in die Zusammenfassungen Erklärbarkeit integriert ist, die Einblicke in die Art und Weise bietet, wie Schlussfolgerungen gezogen wurden. Es zentralisiert alle Ihre Besprechungen und ermöglicht so einen einfachen Zugriff und eine einfache Überprüfung. Auf Protokolle von Besprechungen sowie eine Historie der getroffenen Entscheidungen kann zugegriffen werden. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, verpflichtet sich Broadcast dazu, Rohaufzeichnungen nach 90 Tagen zu löschen und die Zusammenfassungen aufzubewahren. Es ist geplant, im Jahr 2024 die Service Organization Control Type 2-Zertifizierung zu erhalten, die sein Engagement für die Sicherung von Benutzerdaten bestätigt.

Website: withbroadcast.com

