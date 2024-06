Bilflo ist sich des Bedarfs an integrierten Lösungen anstelle von End-to-End-Lösungen bewusst. Bilflo wurde mit offenen APIs entwickelt, um sich in Ihr aktuelles Geschäftsökosystem zu integrieren und Ihr Frontoffice (ATS, CRM) mit Backoffice-Prozessen (Zeitmanagement, Gehaltsabrechnung, Buchhaltung) zu verbinden, sodass keine manuelle Dateneingabe an mehreren Stellen erforderlich ist. Ihre besten Tools und Prozesse arbeiten nahtlos zusammen. Bilflo konsolidiert und verfolgt Vertriebs- und Rekrutierungsaktivitäten, konsolidiert Zeiten und Tarife aus verschiedenen Systemen und vereinheitlicht Umsatz- und Bruttogewinndaten. Mit all diesen Daten an einem Ort erhalten Sie einen genauen Überblick über Ihre Auftragnehmer, Vertriebsteammitglieder und den Zustand Ihrer Organisation. Bilflo verbessert Ihr ATS-System – Echtzeit-, maßgeschneiderte Berichte und Analysen – begrenzte Back-Office-Management-Integrationspartner – Massenzeiterfassung importieren – Hinzufügen benutzerdefinierter Lohnabrechnungsposten Bilflo hilft bei Folgendem: – Wöchentliche Bearbeitung der Gehaltsabrechnung (Vergleich mehrerer Zeitkarten, Nachverfolgung von Ausgaben). ) – Gewährleistung der Genauigkeit der Lohn- und Gehaltsabrechnung für Zeitarbeitskräfte – Rechtzeitige und korrekte Kundenabrechnung mit detaillierten Zeitkarten – Nützliche Business Intelligence mit Echtzeit-Datenpunkten, integriert in alle Systemtools. - Skalierung der Backoffice-Ressourcen für höhere Produktivität

