Bad Bot Design ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer eine Vielzahl einzigartiger Produkte kaufen können, darunter Hemden, Sweatshirts und Kaffeetassen. Diese Produkte werden von Robotern erzeugt und bieten eine exklusive und unverwechselbare Kollektion. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, die KI-Bots zu bitten, ihre eigenen Ideen zu entwerfen und so ihren Einkäufen eine persönliche Note zu verleihen. Das Tool bietet verschiedene Filter für eine einfache Navigation, sodass Benutzer Produkte nach Relevanz, neuesten Ergänzungen und ältesten Artikeln sortieren können. Es umfasst auch spezifische Kollektionen wie die Bad Bot Collection, Featured Items, New Collection und Summer Selection und sorgt so für eine vielfältige Auswahl. Die verfügbaren Produkte umfassen eine breite Palette an Designs, darunter Bilder von Tieren wie Französischen Bulldoggen und Katzen, künstlerische Impressionen wie von Monet inspirierte Kunstwerke und Bilder mit Van-Gogh-Motiven sowie Referenzen zur Popkultur wie Guardians of the Galaxy und Designs mit Tupac-Motiven. Das Tool bietet mehrere Variationen jedes Designs und gewährleistet so eine umfassende Auswahl. Die Website von Bad Bot Design umfasst einen FAQ-Bereich und Kontaktinformationen sowie Nutzungsbedingungen und Rückgabebedingungen für den Kundenkomfort. Das Tool wurde von AE.STUDIO entwickelt und kann auf Instagram, Facebook und Twitter für Updates verfolgt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bad Bot Design eine KI-gestützte Plattform ist, die einzigartige, von Robotern generierte Produkte anbietet. Benutzer können Hemden, Sweatshirts und Kaffeetassen kaufen oder die KI-Bots bitten, individuelle Ideen zu entwerfen. Das Tool verfügt über verschiedene Sammlungen und Filter und bietet so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Website: badbotdesign.com

