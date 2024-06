Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Applitools ist eine Testautomatisierungsplattform, die KI nutzt, um Teams dabei zu helfen, einwandfreie digitale Erlebnisse zu liefern, ohne den Aufwand traditioneller Testpraktiken. Mit Applitools Eyes und unserer Test-Cloud der nächsten Generation, Ultrafast Grid, können Entwickler und QA-Ingenieure Tests durchführen, um Frontend-Funktionalität, Zugänglichkeit und visuelle Korrektheit schnell und mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit zu validieren. Unsere visuelle KI-Technologie verändert die Herangehensweise von Unternehmen an Qualität, indem sie sicherstellt, dass Web- und Mobilanwendungen auf jedem Gerät, Browser, Betriebssystem oder jeder nativen Anwendung genau so angezeigt werden und funktionieren, wie sie entworfen wurden. Applitools ist schnell, lässt sich schnell in jede DevOps-Umgebung integrieren, ist für jeden im Team einfach zu verwenden und skalierbar für Unternehmen jeder Größe, die mit jeder Veröffentlichung Geschwindigkeit und Qualität steigern möchten – ein Ergebnis, das notwendig ist, um im heutigen anspruchsvollen Geschäftsumfeld bestehen zu können.

Website: applitools.com

