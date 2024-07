World of Alice Make Words er et sjovt puslespil, så spillere kan øve sig på engelsk for at lære eller vejlede og uddanne børn. World of Alice Make Words er designet specielt til børn og dem, der har til formål at lære grundlæggende engelsk. Det fængsler børn med sine livlige billeder og livlige karakterer, der inspirerer dem til at blive ved med at lære. Spillets interessante funktioner bidrager til nydelse og succes ved sprogindlæring. Spillere kan få adgang til spillet på en bred vifte af enheder, herunder desktops, tablets og mobiltelefoner, hvilket giver dem forskellige oplevelser på hver platform.

Websted: connectionsgame.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med World of Alice Make Words. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.