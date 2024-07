Rundle er et sjovt ordgættespil, hvor spillere skal forsøge at finde mysterieord på 5 bogstaver. Der er kun 3 forsøg for hvert præsenteret ord. Spillere skal tænke sig grundigt om i dette spil for at finde det rigtige ord på det mindst mulige antal gange. I Rundle er mysterieord grundlæggende engelsk ordforråd. Farven på hvert krydsord vil ændre sig afhængigt af dets nøjagtighedsniveau. Bogstaverne i grønt er de bogstaver, der står i ordet og i den rigtige position. Bogstaver i gult er bogstaver, der vises i ordet, men i den forkerte position. De resterende bogstaver er bogstaver, der ikke forekommer i ordet.

Websted: connectionsgame.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Rundle. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.