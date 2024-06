Water Polo Ragdoll

Hop i poolen og gør dig klar til Vandpolo Ragdoll! I dette skøre vandpolospil kaster du dig rundt om poolen for at prøve at score! Vær den første til at score 5 point, og du er vinderen! Du kan spille alene mod computeren eller få fat i en ven for at se, hvem den rigtige vandpolostjerne er. Har du brug for hjælp til at få overtaget? Prøv at få nogle power-ups, de kan virkelig vende udviklingen! Lad os slå til!

Websted: poki.com

