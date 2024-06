Under The Red Sky er et 3D-parkour-spil, hvor fart er konge! Dit mål er at få slutningen af ​​hvert niveau så hurtigt som muligt ved at tage en af ​​de mange forskellige mulige ruter, eller ved at finde din egen! Klatre, hop, hoppe, og vægløb din vej rundt på kortene og se, om du kan slå din bedste tid! Leder efter seje nye ruter og måder at fuldføre hvert niveau, hvert niveau er en legeplads!

Websted: poki.com

