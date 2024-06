Troll Toilet Quest 2

Troll Toilet Quest er tilbage for en anden, endnu mærkeligere del af serien! Lær at spille et prutteorgel, breakdance med nogle fluer eller blive astronaut - alle disse eventyr og mere venter i dette sjove peg og klik-spil. Bare rolig, hvis du går i stå, du kan altid klikke på tipknappen for at få hjælp! Gør dig klar til mere prut-baseret sjov!

Websted: poki.com

