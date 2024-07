Trash Factory er et færdighedsspil, hvor du hjælper røde pandaer med at sortere affald korrekt! Under vagtsomt øje fra en streng vaskebjørnmanager skal du sikre dig, at hvert stykke affald lander i den rigtige skraldespand. Juster retningen af ​​transportbåndet for at lede skraldespanden ind i den rigtige skraldespand og opsaml mønter, der vises på båndet. Tempoet bliver hurtigere og hurtigere, så hold dig skarp! Tag fat på forskellige sværhedsgrader og se, om du kan køre skraldespanden uden problemer. Kan du følge med i udfordringen?

Websted: poki.com

