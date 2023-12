Føl friheden ved at køre en racerbil i Top Speed ​​3D! Tilpas din perfekte bil, så den matcher dine ønskede specifikationer, fra farve og hjul til affjedring, håndtering og hestekræfter. Hvis du styrter ned, er der ingen biggie – gå til autoværkstedet for hurtige reparationer og opgraderinger til dine specifikationer. Testkør dine foretrukne sportsvogne på et kort over tomme bygader. Opnå tophastigheder uden at bekymre dig om at klippe fodgængere ned. Har du brug for et genopfriskningskursus? Vælg en køreassistent til at hjælpe dig i gang. Du kan gemme dine statistikker, mens du går, og så vende tilbage senere for at spille noget mere!

Websted: poki.com

