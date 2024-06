Superkill.io er et tempofyldt afslappet multiplayer first person shooter spil! Hop ind alene eller sammen med dine venner og se, hvem af jer der har det bedste mål! Vend, glid, klatre og zip-line din vej rundt på kortet, mens du samler en række forskellige våben op fra pistoler til snigskytter - du vælger selv, hvordan du vil spille! Glem ikke at tjekke de syge skind ud for at få dig til at skille dig ud blandt resten!

Websted: poki.com

