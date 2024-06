Stickman Run er et sjovt platformspil, hvor du er på et ustoppeligt løb! Kernen i gameplayet lyder virkelig simpelt, alt du skal gøre er at gøre dig klar og trykke for at hoppe! Hop over hullet og pas på alle slags forhindringer! Udfør nogle seje stunts som vægspring og undgå fjender, der forsøger at skyde dig ned. Husk at samle mønter undervejs for at låse op for forskellige søde skind. Jo mere du spiller, jo bedre bliver du! Kan du løbe mod succes på én gang?

Websted: poki.com

