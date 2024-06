Stickman Parkour 3 er et actionspil, der inviterer dig til et spændende eventyr i stickmen-verdenen! Race gennem alle niveauer fyldt med løb, hop, flipping og flere stunts! Pas på forskellige fælder, vanskelige platforme og fjender, der lurer rundt om hjørnet. Saml så meget frugt som du kan undervejs for at øge din score. Vil du udfordre dine venner? Tag handlingen online og konkurrer i spændende PvP-kampe for at se, hvem der er den ultimative platformspil. Eller slå dig sammen i co-op-tilstand for at overvinde forhindringer sammen. Gør dig klar til at løbe og springe sammen med dine venner!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stickman Parkour 3. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.