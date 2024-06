Rubble Trouble er et puslespil, hvor du slutter dig til Boss, Barry og resten af ​​besætningen, mens de ødelægger bygninger rundt om i byen. Hvert niveau vil bygningen, der skal ødelægges, være anderledes, men du vil også have forskellige værktøjer til din rådighed. Af og til vil en bygningsarbejder stå inde i bygningerne - så pas på ikke at eksplodere dem! Kan du hjælpe besætningen med at ødelægge hver bygning?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Rubble Trouble. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.