Punch Legend Simulator er et kampspil, hvor du bliver en stigende boksestjerne, startende fra bunden! Byg din styrke ved at øve dig med boksesækkene. Når du føler dig selvsikker, så træde ind i ringen og udfordre andre boksere! Brug de mønter, du tjener, til at opgradere både din sjæl og dit udseende. Træn hårdt, tag udfordringer op og bliv stærkere. Er du klar til at være den eneste punch-legende?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Punch Legend Simulator. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.