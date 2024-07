Penalty Shooters X er et spændende fodboldspil, hvor dit mål er at overgå modstanderholdet. Når det er din tur til at skyde, sigt og tid dit skud perfekt til at score. Når du forsvarer, skal du påtage dig rollen som målmand - hold øje med din modstanders bevægelser, og dyk til det rigtige sted for at redde. Forbedre dine færdigheder i Tier Challenge mode ved at vinde kampe og rykke op i rækkerne, eller spring direkte ind i World Cup mode for at møde dygtige modstandere og spille som dit yndlingshold. Kan du blive den bedste fodboldspiller og målmand nogensinde?

Websted: poki.com

