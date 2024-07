Nails DIY: Manicure Master er et udklædningsspil, hvor du kan skabe de mest fantastiske negle nogensinde! Start med at vælge en stil – uanset om den er sød, havinspireret eller pop. Beslut dig for formen og længden af ​​dine negle, og påfør derefter din yndlingsneglelak, fra solide farver til gradientnuancer med specielle effekter. Tilføj forskellige klistermærker for et unikt touch, afslut alle dine fingre, og fuldend looket med en stilfuld ring. Tag et billede og del dit mesterværk med venner! Vis dit design frem og se, hvem der kan blive den ultimative manicuremester!

Websted: poki.com

