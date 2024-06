My Perfect Hotel er et inaktivt spil, hvor du kommer til at drive dit drømmehotel! Tjek gæster ind, rengør værelser, opsaml betalinger og drikkepenge, og sørg for, at badeværelserne altid er fyldt med toiletpapir. Opgrader dine hotelværelser, udvid din virksomhed, og ansæt medarbejdere til at hjælpe med forskellige opgaver. Udvikl dine færdigheder som leder, investor og designer! Er du klar til at bygge dit eget boligimperium?

Websted: poki.com

