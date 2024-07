Mine Cartoon: Cube World er et sjovt spil, der tager dig med på et spændende eventyr i et blokeret univers! Vælg at begive sig ud på en kærlighedshistorie eller tage afsted på en solorejse for at blive en dygtig bueskytte. I kærlighedshistorien er din mission at vinde din kæreste tilbage for enhver pris! Når hun er taget væk lige foran dine øjne, vil du træffe beslutninger og tage konsekvenserne i øjnene, mens du forsøger at redde hende. Saml alle slags slutninger og se, hvor mange forsøg der skal til for at lykkes! Hvis du foretrækker at finpudse dine bueskydningsevner, så dyk ned i bueskyttehistorien og skyd nogle zombier! Er du klar til dette sjove og skæve terningeventyr?

Websted: poki.com

