MagicLand.io er et actionspil, der inviterer dig til at begive dig ud på et fortryllende eventyr! Som magiker kan du krydse det mystiske landskab og opgradere dine færdigheder. Besejr rivaliserende magikere for at bestige leaderboardet. Red yndige dyr til at ledsage og hjælpe dig på din rejse. Vil du rejse dig for at blive den mest magtfulde mage i riget?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MagicLand.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.