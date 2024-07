Grapple Grip er et puslespil-platformspil, der sætter dine gribefærdigheder på prøve! Udstyret med en alsidig griber, vil du klatre dig vej gennem udfordrende niveauer. Brug griberen til at fastgøre til platforme, løfte dig selv højere og navigere på vanskelige forhindringer. Løs gåder, find udgangen, og fortvivl ikke, hvis du går i stå – du kan altid bruge tipknappen for at få hjælp. Kan du gribe din vej til slutningen og erobre alle niveauer?

Websted: poki.com

