Bliv kongen af ​​målet i Free Kick Screamers! I dette straffesparksspil er det op til dig at score et mål på hvert niveau. Det er dog lettere sagt end gjort; nogle niveauer har mange forhindringer som andre spillere, målmænd, bevægelige mål og mere, der vil blokere din vej til målet. Du bliver nødt til at bruge perfekt sigte og alle dine fodboldfærdigheder for at komme igennem niveauerne. Har du ikke scoret? Ingen bekymringer - du har 6 forsøg pr. niveau og kan altid bede om hjælp. Kan du komme igennem alle niveauerne af Free Kick Screamers?

Websted: poki.com

