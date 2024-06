Flag Paint: World Tour er et quizspil, der sætter din geografividen på prøve! Oplev verden ved at låse op og male forskellige landsflag med de rigtige farver. Udfordr andre spillere i multiplayer-tilstand for at se, hvem der ved mest om lande og regioner. Brug tippet til hjælp, når det er nødvendigt. Lad eventyret begynde nu!

