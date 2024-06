Det er tid til en konflikt med afgrøder i Farm Battles! I dette 1v1 kampspil spiller du som en landmand, der skal tjene flere penge end deres modstander. Først skal du dyrke jorden for at gøre den klar, og derefter kan du plante dine afgrøder. Som tiden går, vil din høst vokse – som du kan sælge for penge! Den, der kan få flest penge på 3 minutter, er vinderen! Ser det ud til, at din modstander vinder? Besøg stuehuset for at købe nogle power-ups! Du kan sende storme og regn over til den anden gård for at stoppe dine modstanders fremskridt lidt! Kan du blive den hurtigste landmand, der findes?

Websted: poki.com

