Dungeons & Blades

Dungeons and Blades er et spændende førstepersonsspil, hvor du spiller som en modig kriger på en mission for at genvinde kongens stjålne skat! Kæmp gennem bølger af bugmonstre, der blokerer din vej, og brug din styrke og færdigheder til at besejre dem. Ved at bruge forskellige kombinationer af skråstreger, fremstød og blokke, kan du skabe ødelæggende angreb, der vil nedkæmpe enhver fjende. Find forskellige våben, skjolde og fortryllelser til at hjælpe dig på vej. Er du klar til at generobre skatten og redde kongeriget i Dungeons and Blades?

Websted: poki.com

