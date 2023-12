Dot Rush er et færdighedsspil udviklet af QKY Games. I dette spil tager du kontrol over de røde og blå snurrende bolde og prøver at flette dem sammen med bolde, der skyder på dem i fuld fart. Test dine reflekser ved at dreje dem i det rigtige øjeblik, ellers mister du point. Gå videre og prøv at slå din egen højeste score i dette fantastiske færdighedsspil. Dot Rush er meget sjovere, når du deler spillet med dine venner og sammenligner dine resultater. Klik eller tryk på skærmen i det rigtige øjeblik for at vende boldene. Du får point, når kuglerne i samme farve rører hinanden. Når modsatte farver rører hinanden, du mister point. Dot Rush er skabt af QKY Games. Spil deres andre afslappede spil på Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Cannon Strike, Flipper Dunk, Hero Rescue, Avoid Dying, Fire Road, Pocket Hockey og Neon War

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Dot Rush. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.