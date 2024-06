Dadish er tilbage til et helt nyt eventyr - nu i 3D! Dadish 3D er et platformspil, hvor du spiller som Dadish, en radisefar, der har ansvaret for at finde sine børn. En flydende annonce er kommet og ført hans børn væk, og hans faderlige sanser fortæller ham, at der er noget galt! Red hans små radiser ved at hoppe gennem skoven, søge på strandene og kæmpe mod store, dårlige chefer! Er du klar til en helt ny dimension af Dadish?

