BUMPY JUMPY er ikke dit typiske platformspil – det vender scriptet om springmekanik! I stedet for at trykke op for at hoppe, bliver du nødt til at trykke på ned-tasten for at sende din hoppende karakter skyhøjt! Brug inerti til din fordel, og hop højere med hvert spring, mens du ruller mod din destination. Oplev forskellige platforme, der øger din hastighed, og find den hurtigste rute til målstregen. Med speedrunning i tankerne, finpuds dine færdigheder og optimer din vej gennem hvert niveau. Kan du støde dig vej til succes?

