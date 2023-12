Bricks er et puslespil, der tager det ikoniske Tetris-spil til næste niveau! Med en række unikke murstensformer, der falder ned på din skærm, er dit mål at flytte dem til linjer for at få flere point! Men det er her spændingen virkelig begynder! Bricks introducerer mange dynamiske mekanikker, der vil presse dine evner til at løse opgaverne til det yderste. Forestil dig, at din spilleskærm roterer, eller at dine kontroller vender rundt, eller at du aldrig ved, hvilke brikker der kommer ud den næste. Er du klar til at tage den ultimative udfordring? Lad os begynde at flytte de klodser!

Websted: poki.com

