Lær engelsk hurtigere og nemmere, når du spiller Image To Word Match, og matcher billeder med ordforråd med tilsvarende betydninger. Image To Word Match vil hjælpe spillere med at øge deres evne til at lære og huske ordforråd, når de får billeder og givet ordforråd. På hvert niveau skal spilleren matche billederne med det tilsvarende meningsfulde ordforråd ved at trække dets billeder til ordforrådspositionen til højre. Når parringen er korrekt, slettes både billedet og ordet fra skærmen. Hvis du laver en fejl, afgiver systemet en lyd, der indikerer, at du har lavet en fejl, og billedet vender tilbage til sin oprindelige position. Tænk dig godt om, husk og kombiner for at få det rigtige svar. Spil det hver dag for at forbedre dit grundlæggende ordforråd.

