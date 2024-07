High Score Day er et vanedannende puslespil, hvor spillere skal bruge deres forstand og forståelse for at gætte navnet på det tilsvarende videospil. På High Score Day får spillerne et givet billede, som er relateret til spillets navn. Indtast venligst navnet på sangen og send den. Nogle gange skal du bare indtaste de første par bogstaver i et spil, og du vil se en liste over spil med det første bogstav i navnet, der svarer til det. Men hvis den ikke viser de ønskede resultater, skal du fortsætte med at indtaste de næste tegn, indtil de ønskede resultater vises. Billeder taget i High Score Day kan være screenshots af et lille øjebliks gameplay eller en bestemt karakter eller indstilling i spillet. Derfor kræver det, at du er videospil-entusiast og har en masse forståelse og viden om det. Dette er også et spil, der kræver dine observationsevner. Observer hver lille detalje til store detaljer, generelle scener, og du vil finde dit svar.

