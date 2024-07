I Guess Word vil spillere have 6 chancer for at finde et ord på 4 bogstaver. Vær opmærksom på farven på bogstavet efter hver forudsigelse. Guess Word er et vanedannende puslespil, hvor spillere skal bruge hele deres ordforråd for at finde et mystisk ord på 4 bogstaver. Det er et grundlæggende engelsk ord, men du vil ikke have nogen anelse i første forsøg. Du kan kun tilfældigt gætte ét meningsfuldt ord i første forsøg. Men så vil du vide, om det er nøjagtigt eller ej, og hvor præcist det er i dette spil gennem farven på hvert krydsord. De bogstaver, der bliver grønne, er de rigtige bogstaver. De gule tekstbokse er bogstaver, der forekommer i ordet, men er i en anden position. De resterende bogstaver er bogstaver, der ikke forekommer i ordet. Tænk dig grundigt om for at finde det rigtige svar i det mindst mulige antal forsøg.

