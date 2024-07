I Flappy Birdle skal spilleren både indtaste bogstaver i den tomme boks og styre fuglens flyvning, så den ikke rører jorden. Gæt det mystiske ord korrekt i 6 forsøg. Dette er et spil, der kombinerer Wordle-spilgenren og det populære Flappy Bird-spil, der kræver tankeevne kombineret med smidighed i drift. Flappy Birdle har en højere sværhedsgrad end andre Wordle-spil, fordi du skal tænke hårdt for at gætte ordet og være opmærksom på fuglens balance. Derfor vil spillere ikke have meget tid til at tænke på at komme med et ordforråd sammenlignet med andre Wordle-spil. Tricket til at bestå dette spil er, når du ser fuglen gradvist falde til jorden eller ikke holde balancen, tryk på et bogstav. Men det maksimale antal forsøg i dette spil er begrænset til 6 gange, så mens fuglen stadig holder balancen, så tænk hurtigt på det ord, der skal udfyldes i den tomme boks. Desuden har Flappy Birdle stadig det samme gameplay som andre Wordle-spil. Når du indtaster et helt ord på 5 bogstaver, ændres farven på hvert ordfelt baseret på dets nøjagtighedsniveau. Grønne bogstaver er bogstaver, der er til stede i ordet og er i den rigtige position. Gule bogstaver er bogstaver, der er til stede i ordet, men placeret på en anden position i ordet. Grå bogstaver forekommer ikke i ordet. Skift dit valg i de næste gæt, og prøv at tænke dig godt om, så du kan gætte rigtigt med det mindst mulige antal forsøg.

