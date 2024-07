Find Words er et sjovt puslespil med 750 niveauer, spillere skal demonstrere deres rige ordforrådsviden for at finde meningsfulde ord. Når du begynder at spille Find ord, er et alfabet ordnet tilfældigt. Spillere skal finde bogstaver, der er tæt på hinanden og kan kombinere dem til et meningsfuldt ord. Du skal blot klikke på det første bogstav og derefter trække det til det sidste bogstav for at danne et komplet ord. I hvert niveau skal du finde det tilsvarende antal ord. Du begynder at spille niveau 1 med 5 ord at finde. Observer omhyggeligt for at finde dem. Træf et solidt valg og begræns fejl.

Websted: connectionsgame.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Find Words. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.